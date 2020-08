Power-Beere aus der Ortenau: Anbau von Aronia-Beeren nimmt zu

Von Roland Spether

Aronia – die kleine Powerbeere aus dem Schwarzwald! Das klingt ganz schön stark und die blaue Beere, die unter anderem in Obersasbach und in Mösbach angebaut und immer beliebter wird, hat es in Sachen natürlicher Wirkstoffe tatsächlich in sich. „Die Aronia-Beere hat wertvolle Inhaltsstoffe, die das Immunsystem und die Abwehrkräfte des Menschen stärken“, so Jürgen Engelmeier.

In Obersasbach führt er mit seiner Ehefrau Raphaela Engelmeier einen reinen Obstbaubetrieb und vor zwei Jahren wurden die ersten kleineren Stücke erfolgreich mit Aronia bepflanzt, die ihren Weg von Nordamerika über Osteuropa nach Mittelbaden gefunden hat. Die Aronia-Fläche von Jürgen Engelmeier ist mittlerweile auf rund 3,5 Hektar mit Aronia-Bio-Sträuchern angewachsen, die anspruchslosen Sträucher gedeihen auf den hiesigen Böden prächtig und ein Pflanzenschutz gegen Schädlinge ist nicht erforderlich.

Der Aronia-Betrieb von Engelmeier ist seit 2019 Bio-zertifiziert, auch die Weiterverarbeitung zu dem Saft aus eigenem Anbau mit dem geschützten Label „Schwarzwald Aronia“ läuft unter Bio-Kriterien.

Das offizielle Bio-Zertifikat wird der Betrieb 2022 erhalten, denn solange dauert es, bis die Bio-Standards von der Beere bis zum Saft auch fachlich anerkannt sind. In Kürze werden nun die blauen Beeren mit ihrem fruchtig herben Aroma mit dem neuen Vollernter gepflückt. „Wir haben richtig kräftig investiert, denn ohne so eine Maschine wäre eine Ernte der kleinen, blauen Beeren auf so einer großen Fläche nicht machbar und auch finanziell nicht lukrativ“.

Die Aroniabeere „Aronia melanocarpa“ ist der botanische Name der Aronia, die zu den Rosengewächsen zählt und im Volksmund auch Apfelbeere genannt wird. Das Aussehen und die aufgeschnittenen Früchte ähneln einem Apfel. Die Beere ist in Nordamerika heimisch und diente den Indianern vor allem als Wintervorrat. Um 1900 kam sie nach Russland und wurde in den 1940ern als Heilpflanze kultiviert. Aus der ehemaligen Sowjetunion gelangte sie nach Sachsen und wurde Anfang der 1970er-Jahre erstmalig in der Oberlausitz angebaut. In Westdeutschland jedoch kannte man sie kaum und es dauerte einige Jahrzehnte, bis Plantagen auch in Nordhessen, Bayern, Niedersachsen und jetzt auch in Baden entstanden. sp

Die Aronia-Beere und der daraus gewonnene Saft ist etwas für Menschen, denen ihre Gesundheit und natürliche Lebensmittel am Herzen liegen. Denn die Beere enthält einen hohen Anteil an Flavonoiden, das sind sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe, die eine antioxidative Wirkung haben. Das bedeutet, dass sie die Zellen des Körpers vor schädlichen freien Radikalen schützen und somit eine gesundheitsfördernde Wirkung haben. Das ist erforscht und bekannt und die Produzenten dürfen darauf auch hinweisen, sie dürfen aber nicht Aronia als Heilmittel anpreisen. In Russland und Polen sei Aronia schon lange als Heilpflanze anerkannt.

Der Familienbetrieb „Rettigs Hofladen“ in Mösbach hat schon vor zehn Jahren „auf der Suche nach einem Alleinstellungsmerkmal“ und nach intensiver Information Aronia auf einer Fläche von 50 Ar angepflanzt und damit sehr gute Erfahrungen damit gemacht, so Annerose Rettig. „Was brauchen wir Super-Food aus Übersee, gesunde Nahrungsmittel mit vielen Nährstoffen wachsen auch bei uns vor der Haustür“. So findet sich im Hofladen nicht nur Aronia-Saft aus eigenem Anbau, sondern auch Tee, Essig und Fruchtschnitten von externen Produzenten aus großen Anbaugebieten bei Dresden. Erstmals hat Annerose Rettig in ihrem Sortiment auch Aronia-Honig aus eigener Produktion. Denn ein Imker stellte in ihrer Anlage einen Bienenstock auf, die Bienen waren fleißig und lieferten leckeren Honig für ein gesundes Produkt aus Mösbach.