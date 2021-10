Powercloud zieht 2023 um

App ermöglicht Einblicke in den IT-Campus von Powercloud in Achern

Der IT-Campus in Achern nimmt Gestalt an, wenn vorerst auch nur virtuell. Powercloud hat eine App entwickelt, mit der Passanten den künftigen Unternehmensstandort per Augmented Reality auf dem Smartphone ansehen können. Vielleicht bald auch per Hololens-Brille?