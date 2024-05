Wird Achern eine „Vision Europa Stadt“? Das wäre vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen und Konflikte in Europa sicherlich ein deutliches Signal, wiewohl dieses Projekt bisher nicht spruchreif ist. Es wurde aber als Wunsch thematisiert, als Oberbürgermeister Manuel Tabor (CDU) die Künstlerin Alina Atlantis in deren Atelier besuchte, von ihr und deren Ehemann Bernhard Jörger ausführlich über die Ziele und Inhalte des bisherigen Projektes informiert wurde und eine musikalische Premiere erlebte. Tabor erhielt die erste CD des „Vision-Europa-Musicals“, das am 9. Juli 2022 von Schülern der Antoniusschule Oberachern im Bürgersaal uraufgeführt wurde.

CD in Mainzer Tonstudio aufgenommen

„Ich will die Vision Europas sichtbar machen und sie nachhaltig in den Herzen aller Europäer verankern.“ Dies ist die Vision von Alina Atlantis, die nach der Fertigstellung ihres 40 Quadratmeter großen Leitbildes 2019 ein Konzept für die Schulen entwickelte und ein Kinder-Musical auf die Bühne brachte, um gerade bei Kindern und Jugendlichen unverzichtbare Werte wie Respekt, Würde, Toleranz, Gleichheit und Freiheit zu verankern.

Dazu wurde eine CD in einem Tonstudio in Mainz mit Musik und Gesang neu eingespielt und sie wird wichtiger Bestandteil eines Musical-Paketes besonders für Schulen sein, in dem sich neben einem Stick ein Noten- und Regiebuch mit allen Texten befindet, damit das Musical analog eines Kinderbuches von Alina Atlantis, dem Libretto von Lisa Maria Wehle und der Musik von Tristan Blaskowitz einstudiert werden kann. Vielleicht wird es im Kontext der Einweihung des Kultur- und Tagungszentrums in der Illenau wieder aufgeführt?

Stress mit Astrid Lindgren Company und EBU

Unzählige Stunden haben Alina Atlantis und Bernhard Jörger in ihr Projekt investiert und sie sind sehr zuversichtlich, dass sie den Schulen das Musical-Paket nach den Pfingstferien anbieten können. Das hätte schon früher passieren sollen, doch es gab langwierige Auseinandersetzungen mit der Astrid Lindgren Company, die es untersagte, den Namen „Pippi Langstrumpf“ in dem Musical zu verwenden. „Sehr intensiv“ waren nach Auskunft von Bernhard Jörger auch die Probleme mit der European Broadcasting Union (Eurovision Song Contest), die den Namen „Vision Europa“ streitig machen wollte.

Platz für Leitbild gesucht

Ein Wunsch an den Oberbürgermeister war, einen geeigneten Platz für das 40 Quadratmeter große Leitbild zu finden, wo es von Gästen oder Schulklassen besichtigt oder mit dessen Visionen gearbeitet werden kann. Der bisherige Standort im alten Josefshaus neigt sich dem Ende. Angesprochen wurde auch die Einrichtung einer „Werte-Allee“ in Achern mit Beteiligung von Jugendlichen und Erwachsenen, auch ein „Digitales Schaufenster“ wurde als Wunsch für die Sensibilisierung der Bürger für alle Länder in Europa angesprochen. Dass dies gerade in der aktuellen Zeit wichtiger denn je sei, betonte Manuel Tabor, und verwies auch auf den Blick über die Länder der Europäischen Union und deren kulturellen Reichtum hinaus. Diese Wünsche könne er nicht alleine erfüllen, dazu bedarf es der Entscheidung der Gremien, mit denen er aber darüber sprechen möchte.