Prüfungsanstalt bescheinigt Achern „gute finanzielle Entwicklung“

Es sieht schwer nach Musterschüler aus: Die Stadt Achern scheint in jeder Hinsicht ihre Hausaufgaben zu machen. Darauf lässt der Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) schließen. Die bescheinigt der Kommune zu Füßen der Hornisgrinde „eine gute finanzielle Entwicklung“.

Und nicht nur das. Von März bis Oktober 2020 nahmen drei Prüfer die Haushaltsführung der Stadt in der Zeit von 2013 bis 2018 unter die Lupe. Kein Anlass zum Nachsitzen, von einer Schlussbesprechung wurde abgesehen, weil es „keine prüfungsrelevanten Feststellungen gab“.

„Die Prüfung hat gezeigt, dass die Stadtverwaltung Achern außerordentlich sachgerecht und auf sehr gutem Niveau arbeitet. Dies ist umso bemerkenswerter, weil die von der GPA festgestellte Personalkostenquote mit 568 Euro je Einwohner um zehn Prozent unter dem Landesdurchschnitt von 632 Euro liegt“, sagt Oberbürgermeister Klaus Muttach (CDU).

„Bei dieser sehr günstigen Quote ist noch nicht berücksichtigt, dass die Stadtverwaltung mit dem vorhandenen Personal zusätzlich Leistungen gegenüber Dritten wie zum Beispiel Zweckverbänden erbringt, für die sie noch zusätzlich Personalkostenersatz erhält“, fährt er fort.

GPA würdigt finanzielle und wirtschaftliche Verhältnisse in Achern

Die Experten würdigen dabei „die finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt. Dies ist von besonderem Interesse, weil noch 2006 die Kommunalaufsicht der Stadt ein Haushaltskonsolidierungskonzept verordnet hat“, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Die damals geforderten Maßnahmen greifen offenbar. Musterverwaltungen im Musterländle also? Der Vizepräsident und Pressesprecher der GPA, Markus Günther, kann das zum großen Teil bestätigen. „Wir haben in Baden-Württemberg gute Verwaltungen.“ Da reiht sich die Hornisgrindestadt nahtlos ein: Die Prüfer fanden „nichts Gravierendes“.

Im Fokus standen viele Aspekte: Angefangen von der allgemeinen Finanzlage über die Verwaltung – zum Beispiel mit Blick auf das Personal – bis hin zu den Eigenbetrieben.

Ein zentrales Fazit gibt der OB wieder: „Im Prüfungszeitraum von 2013 bis 2018 konnte die Stadt den kompletten Ressourcenverbrauch erwirtschaften und darüber hinaus mit einem Überschuss beim ordentlichen Ergebnis von insgesamt 27,9 Millionen Euro abschließen.“

Dass der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werde, sei in Zeiten der Doppelhaushalte Standard, so Günther. In der Ergebnisrechnung (durch die Ausweisung von Gewinnen und Verlusten drückt sich in diesem Haushaltspart die kaufmännische Komponente am deutlichsten aus) wurde laut Stadt im Prüfungszeitraum ein Plus von 43,2 Millionen Euro erwirtschaftet.

Das Geld für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 55,3 Millionen wurden allein über Eigenmittel „günstig finanziert“.

Achern war stets zahlungsfähig

Die GPA bescheinigt der Stadt, dass sie stets zahlungsfähig war und keine Kredite aufnehmen musste. Der Bestand der zur Verfügung stehenden Mittel betrug zum Ende des Prüfungszeitraumes 7,9 Millionen Euro.

Die Eigenkapitalquote habe im Prüfungszeitraum um fünf Prozent auf 74 Prozent bis Ende 2018 zugenommen. Die Schulden des Kämmereihaushalts (kommunaler Kernhaushalt) haben sich auf 2,9 Millionen Euro reduziert. Mit Blick auf den bisherigen Höchststand von elf Millionen Euro, der Ende 2007 zu Buche stand, ist das ein Viertel.

Den erfolgreichen Haushaltskurs setze die Stadt zuletzt fort. Ende 2020 standen im Kernhaushalt zwei Millionen Euro Schulden rund 19,9 Millionen Euro Liquidität gegenüber. In der Summe habe sich auch für die Eigenbetriebe die Entwicklung deutlich verbessert – und das trotz „eines gewaltigen Investitionsprogramms“.

Diese wirtschaftliche Kraft könne die Kommune gerade in der Corona-Pandemie gut gebrauchen. „Vorausschauende Planung“ – das mahnt GPA vor dem Hintergrund der Pandemie vermehrt an. Baden-Württemberg sei bislang gut durch schwieriges Fahrwasser gekommen, so Vizepräsident Günther. Doch wie sich die Lage entwickelt, sei nicht abzusehen.