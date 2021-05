Radfahrer verletzt sich bei Überholmanöver in Achern

Ein 60 Jahre alter Fahrradfahrer hat sich am frühen Montagabend nach einem Sturz in Achern leichte verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in das Ortenau Klinikum Achern, teilte die Polizei mit.

Um 17.40 Uhr überholte der 60-Jährige ein radfahrendes Kind auf einem parallel zur B 3 verlaufenden Radweg zwischen Fautenbach und Önsbach. Als der Erwachsene mithilfe der Klingel sein beabsichtigtes Manöver ankündigte, soll der Junge nach links gezogen haben. Daraufhin muss der Überholende abbremsen, um einer Kollision aus dem Weg zu gehen. Hierdurch kam der 60-Jährige zu Fall, ohne dass es mit dem Jungen zu einer Berührung kam.

Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch übernahmen die Unfallaufnahme.