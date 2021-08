Gibt es im Achertal bald keine Reben mehr?

Gerade in den Steillagen droht die Bewirtschaftung, unwirtschaftlich zu werden. Die Winzer setzen zunehmend auf eine Umgestaltung der Hänge, damit sie Maschinen einsetzen können.

Weinbau in Achern

Der Weinanbau in Baden und der Region um Achern gerät zunehmend unter Druck. Wer mit einem wachen Auge durch die Gemeinden am Westhang des Schwarzwaldes fährt, bemerkt, dass immer mehr Flächen in den Hanglagen brach liegen.

Wenn eine Fläche nicht mehr von einem Winzer bearbeitet wird, ist dies meist auch sofort sichtbar. Denn die Weinbauern sind verpflichtet, ungenutzte Flächen zu roden, damit sich von dort keine Schädlinge und Pilzerkrankungen auf die bewirtschafteten Areale ausbreiten.

„Nicht auszudenken, dass wir einmal keine Reben mehr haben. Aber es kann niemand garantieren, dass es eines Tages nicht doch so kommt“, sagt Alois Huber, der in Kappelrodeck Wein anbaut und eine Rebschule betreibt.