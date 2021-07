Reitclub Achern startet nach Corona-Zwangspause wieder durch

Pony Trixie ist das jüngste Pferd im Stall des Acherner Reitclubs (RCA). Die Kinder der Pony-Gruppe haben ihren neuen Reitpartner sofort ins Herz geschlossen, der mit seinen braunen Punkten Pippi Langstrumpfs Pferd „Kleiner Onkel“ ähnelt, ziemlich brav ist und zuverlässig ein Kind nach dem anderen auf sich reiten lässt.

„Die Trixie bringt nichts aus der Truhe, sie entspannt sich schon beim Putzen und akzeptiert, wenn die Kinder beim Reiten nicht alles richtig machen, so Kim Eiche, die mit Alina Bohnert für die Pony-Gruppe verantwortlich ist.

Nach dem langen Lockdown und zum Höhepunkt der Grünen Saison“sind alle wieder froh, dass so langsam die normal Reiterei gerade im Bereich der RCA-Nachwuchsreiter in den Galopp übergeht, die Trainingsstunden in den Gruppen wieder stattfinden und da Glück der Erde wieder auf den Rücken der Pferde zu finden ist.