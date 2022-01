Nachhaltiger Konsum

Repair-Café in Achern: Gemeinsam gegen die Wegwerfkultur

Im Repair-Café in den Acherner Illenau-Werkstätten helfen Experten bei der Reparatur von kaputten Geräten. Vieles was sonst einfach in den Müll wandern würde, kann von den Ehrenamtlichen gerettet werden.