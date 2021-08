Biohof statt Taverne

Gastwirt aus Achern kehrt nach Griechenland zurück - und baut jetzt Bio-Bohnen an

Der griechische Restaurantbetreiber Amilios Dimitriadis kehrt aus Achern in die Heimat zurück und baut Bohnen und Kräuter auf seinem Biohof an. Bald will er sein Geschäft ausweiten.