Bei einem Rettungseinsatz kommt es auf Minuten an. Trotzdem bekommt der Acherner Rettungsdienst erst nach Jahren einen neuen Wagen. Die Verantwortlichen waren aber nicht untätig.

Es erscheint sicher einigen Bürgern in Achern wie ein einziges Hin- und Her. Rettungswagen werden aus der Stadt abgezogen, um dann wenige Jahre später wieder in der Wache stationiert beziehungsweise neu angeschafft zu werden. Den Verantwortlichen kann man allerdings kaum einen Vorwurf machen.

Die Zahl der Einsätze steigt

Sie verwalten den Mangel und schaffen es letztendlich, mehr Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Allerdings war schon vor drei Jahren klar, dass es zu wenig Rettungswagen gibt – eben das hatte zur Verlegung des Krankenwagen nach Appenweier geführt. Dass die Zahl der Einsätze kontinuierlich steigt, weil die Bevölkerung immer älter wird, ist auch seit Jahren bekannt.