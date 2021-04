Die Rettungswache am Krankenhaus in Achern bekommt zwei neue Einsatzfahrzeuge. Eines ersetzt den betagten Rettungswagen, der bislang in Achern rund um die Uhr im Einsatz war. Das andere Fahrzeug wird künftig von 8 bis 20 Uhr besetzt. Damit sind in Achern wieder zwei Rettungswagen stationiert.

Rettungsdienst in der Ortenau seit Jahren an der Belastungsgrenze

Vor noch nicht einmal zwei Jahren wurde eines der zwei Fahrzeuge der Wache abgezogen und nach Appenweier verlegt. Der seit Jahren an der Belastungsgrenze arbeitende Rettungsdienst in der nördlichen Ortenau sollte so effektiver organisiert werden.