Ein Einbruch ist ein Eingriff in die intimste Privatsphäre. Wenn die psychische Belastung nach so einem Vorfall zu groß wird, sollte man ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen und sich gegebenenfalls an den Weißen Ring wenden: Die Organisation kümmert sich um Opfer von Straftaten und kann Betroffene weitervermitteln. Alle Geschädigten bekommen von der Polizei ein schriftliches Beratungsangebot, in dem es gerade um sicherheitstechnische Aspekte geht. Das ist zum einen präventiv für Menschen gedacht, die sich für Einbruchschutz interessieren, zum anderen kann es im Nachhinein unterstützen, damit so etwas nicht noch einmal passiert.