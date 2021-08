Wenn die Erde bebt, die Schränke wackeln und die Menschen erschrecken, dann folgt in den Medien schnell der Standartsatz: „Das Beben hatte eine Stärke von 6,0 auf der nach oben hin offenen Richter-Skala.“

Erfinder dieser bis heute angewandte Methode zur Messung der Erdbebenstärke ist in den 1930er-Jahren der US-amerikanische Seismologe und Naturwissenschaftler Charles F. Richter, dessen Name untrennbar mit der Erforschung von Erdbeben zusammenhängt.

Dessen familiäre Wurzeln reichen bis nach Achern in die „Wirtschaft zur Hoffnung“ in der Kapellenstraße. Denn seine Familienlinie führt auf direktem Wege zu jenem Badischen Revolutionär der 1848er Jahre, Advokaten und Politiker Franz-Joseph Richter, der am 29. März 1830 mit Helena Josepha Peter die Ehe schloss und in die Bierbrauer-Familie von Franz Peter einheiratete.