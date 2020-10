100. Jahresband der „Ortenau“

Rockstars mischten Offenburgs Spießer auf

Wer nicht gerade Zeitzeuge ist oder sich explizit mit Rockmusik beschäftigt, kann nur staunen: In Offenburg traten in vor einigen Jahrzehnten die Weltstars der Zunft auf. Von Ten Years After über Deep Purple und The Who bis Led Zeppelin.