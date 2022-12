Zum Jahresbeginn 2023 soll es losgehen. Dann wird der provisorische Parkplatz in der Rosenstraße zur Baustelle und kann etwa drei Monate lang nicht genutzt werden. Der Bau- und Umweltausschuss beriet diesen Montag über die Vergabe der Arbeiten zur Gestaltung des 2000 Quadratmeter großen Areals. Er empfahl dem Gemeinderat die Zustimmung bei zwei Nein-Stimmen von den Grünen.

Über die Gestaltung des Geländes hinter dem Stadthaus Zum wilden Mann hat der Gemeinderat bereits vor zwei Jahren diskutiert und entschieden. 1200 Quadratmeter werden befestigt und 800 Quadratmeter des bisherigen Schotterplatzes sollen begrünt werden.

49 Stellplätze werden in U-Form um eine Wiese angelegt, durch die ein Fußweg führt. Kräuterrasen soll die Anlage umgeben. Neben zahlreichen Bäume sind zwei Stellplätze mit einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge und ein überdachter Bereich zum Parken von Fahrrädern vorgesehen.

Mitte November lagen der Stadtverwaltung acht Angebote für die Straßenbau-, Landschaftsbau- und Entwässerungsarbeiten vor. Das günstigste Angebot kam von der Firma Vogel Bau aus Lahr. Sie verlangt 354000 Euro und damit 37000 Euro weniger als die Kostenprognose erwarten ließ.

Ebenfalls unter der Kostenprognose blieb eine Bieterin aus Achern, jedoch knapp drei Prozent über dem Preis der günstigsten Bieterin. Im Haushaltsplan der Stadt Achern wurden für den Bau der Stellplatzanlage rund 370000 Euro reserviert.

„Gut, dass Sie das jetzt anpacken. Das Projekt schieben wir seit Jahrzehnten vor uns her“, stellte Karl Früh fest. Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Gemeinderat wies darauf hin, dass die Baufirma mit dem günstigsten Angebot aktuell noch in der Sasbacher Straße arbeite und nur kurze Wege zurücklegen müsse, um in der Rosenstraße weiter zu bauen. „Wir denken, das wird ansprechend, eine große Aufwertung für die Oberstadt“, sagte er.

Besonders bemerkenswert sei, dass in unmittelbarer Nähe zum Stadtgarten eine weitere „grüne Lunge“ entstehe. Er mahnte jedoch, beim nächsten Mal einem regionalen Planungsbüro den Auftrag zu geben, anstatt einem Landschaftsarchitekten aus Karlsruhe.

Es sei tatsächlich „eine recht grüne Planung“, bestätigte Eberhard Dinger als Sprecher der Fraktion der Acherner Bürger Liste (ABL). Auf den Rasen- und Wiesenflächen werde eine Artenvielfalt entstehen. Den geplanten Bäumen müsse man einen guten Untergrund und viel Platz für die Wurzeln einräumen.

Die Baufirma müsse für diese Arbeiten an ein Fachunternehmen weitergeben. „Die Planung gefällt uns immer noch“, stellte Gebhard Glaser von den Freien Wählern fest. Hier werde ein weiteres Stück des vor Jahren ausgerufenen Masterplans für Achern verwirklicht. „Wir freuen uns, dass das endlich realisiert wird“, bemerkte Alois Berger-Köppel (SPD).

