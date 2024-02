Ortsvorsteherin in Mösbach

Über 40 Jahre bei der Stadt Achern: Gabi Bär in den Ruhestand verabschiedet

Gabi Bär hat in über 40 Jahren in der Acherner Stadtverwaltung vieles erlebt. Aber auch in ihrem Ruhestand darf sie den Rathausschlüssel erstmal noch behalten.