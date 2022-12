Ausflugstipp

Rundweg bei Achern: auf den Spuren eines berühmten Badeners

Ein Weg erinnert an den Pfarrer, Politiker und Schriftsteller Heinrich Hansjakob. Während seines Aufenthalts in der Heil- und Pflegeanstalt Illenau im 19. Jahrhundert war er hier unterwegs – auch um einen anderen berühmten Mann in Sasbach zu besuchen.