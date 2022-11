Sattelzug kommt bei Achern von der A5 ab und landet in Feld: Behinderungen

Ein Sattelzug ist am Freitagmorgen bei Achern von der A5 abgekommen und in ein Feld gefahren. Wegen der Bergung kommt es zu Behinderungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren gegen 4.15 Uhr auf der A5 zwischen Achern und Appenweier ein Sattelzug und ein Kleinlaster kollidiert. Danach kam der 42-jährige Fahrer des Sattelzugs von der Autobahn ab und in einem angrenzenden Acker zum Stehen. Von dort kann das Fahrzeug nicht aus eigener Kraft weiterfahren und muss geborgen werden. Deshalb wurden der rechte und mittlere Fahrstreifen in Richtung Süden gesperrt, es bildete sich ein Rückstau. Die Polizei ging davon aus, dass die Arbeiten noch bis in der Nachmittag hinein andauern werden.

Der genaue Unfallhergang ist bislang nicht bekannt. Beide Fahrer gaben an, dass jeweils der andere Beteiligte in Höhe von Wagshurst auf den Fahrstreifen des anderen gefahren sei. Wegen der unterschiedlichen Schilderungen sucht die Polizei Zeugen. Bei den Unfall wurde der Fahrer des Kleinlasters leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 25.000 Euro.