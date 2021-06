Das Unternehmen Scheck-In wird 75 und ist weiter auf Expansionskurs

Vor 75 Jahren begann in Achern eine echte Erfolgsgeschichte. 1946 wurde unter dem Namen „Milch Scheck“ der erste kleine Laden der Familie Scheck in Achern eröffnet. Sohn Adolf übernahm 1979 das Geschäft und baute in den folgenden Jahrzehnten eines der größten Einzelhandelsunternehmen im Südwesten auf.

Bereits 1982 begann der noch junge Unternehmer die Filialisierung und übernahm einen Markt in Bühlertal. 1988 wurde unter dem Namen „Scheck’s Frischecenter“ in der Acherner Kirchstraße die erste Großfläche eröffnet.

1997 folgte der Bau des neuen Stammhauses an der Fautenbacher Straße. Mittlerweile betreiben die Schecks in Partnerschaft mit der Edeka-Gruppe unter den Labels Scheck-In und Nah&Gut 16 Filialen mit rund 2.000 Mitarbeitern.