Verkleidet im Büro, Rathaussturm und dann eine geschlossene Verwaltung: Weil die Fastnacht wieder auf Sparflamme laufen muss, ist auch in den Acherner Rathäusern am „Schmutzigen Donnerstag“ diesmal alles etwas anders.

Allen Lockerungen in letzter Minute zum Trotz – zum zweiten Mal müssen die Narren die „Fünfte Jahreszeit“ auf Sparflamme betreiben. Selbst die Rathausstürme finden auf Distanz statt oder fallen zur Gänze aus, wie in Ottenhöfen. Das taktet auch die Arbeit der Verwaltung, die sich sonst auch mal gerne an Fastnacht dem närrischen Treiben hingibt. Diesmal ist alles anders – und höchst unterschiedlich, wie es auf Nachfrage aus den Rathäusern heißt.

„Bei uns ist ganz normaler Alltag“, die Narren hätten nur kleinere Aktionen mit coronagerechtem Abstand geplant, sagt beispielsweise Renchens Bürgermeister Bernd Siefermann (CDU). Den Butzenfraß gibt es nur „to go“ und auch der Bürgermeister bleibt auf Distanz. Er wird die ihm zugedachte Portion von den kreativen Narren wohl auf einem Brett herüber geschoben bekommen.

Die Verwaltung wird weitgehend unberührt vom fastnächtlichen Treiben arbeiten, lediglich nach dem Rathaussturm, der aus diesem Grund wohlweislich auf den Donnerstagnachmittag gelegt wurde, kann mitfeiern, wer will – das seien aber längst nicht alle.

Im närrischen Ottenhöfen ist das Rathaus am Nachmittag des „Schmutzigen“ geschlossen, die Mitarbeiter nehmen frei oder bauen Überstunden ab, sagt Renate Kopf aus dem Bürgermeisterbüro. „Soll man das ein Jahr machen und das andere nicht?“, fragt Kopf rhetorisch, zumal der Gemeindetag zwischenzeitlich ja signalisiert habe, dass selbst Umzüge unter bestimmten Voraussetzungen nun doch stattfinden dürften.

In Kappelrodeck wird gearbeitet – aber auf Wunsch verkleidet

„Bis uns gibt es kein fastnachtsfrei“, sagt Bürgermeister Stefan Hattenbach (CDU) ausgerechnet aus der närrischen Hochburg Kappelrodeck. Er sei etwas verwundert, dass der Unterricht an diesem Donnerstag bei den Schulen früher ende als gewöhnlich. Im Rathaus wird ganz normal gearbeitet: „Das kann man doch niemandem verklickern, dass das Rathaus wegen Fastnacht zu ist, und es gibt gar keine Fastnacht“.

Immerhin: Wer verkleidet kommen will, der darf das. Das Motto in diesem Jahr: „Auf der Baustelle“. Und die Mitarbeiter bekommen einen halben Tag frei als kleinen Ausgleich für den Corona-Mehraufwand.

In Achern ist der zentrale närrische Feiertag eigentlich der Dienstag mit dem närrischen Markt und dem letzten großen Umzug in der Region. Doch auch hier gehen in diesem Jahr die Uhren anders. Üblicherweise sei an diesem Tag das Rathaus geschlossen. Da der Umzug entfällt, gelten die üblichen Öffnungszeiten, teilt Helga Sauer aus dem Büro von Oberbürgermeister Klaus Muttach (CDU) mit. Gewöhnlich würden die Mitarbeiter währen der Fastnachtstage „gemäß ihren Bedürfnissen Erholungsurlaub“ nehmen.