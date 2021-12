Acherner Wetterbeobachter erinnert sich

Zuletzt gab es vor elf Jahren Schnee an Heiligabend: Weiße Weihnachten sind in der Region die große Ausnahme

In Liedern, der Werbung oder in Schaufenstern gehört Schnee zu Weihnachten wie der Baum und die Geschenke. In der Realität war das zuletzt vor elf Jahren so, erinnert sich ein Acherner Wetterbeobachter.