Schranke soll geschlossen bleiben

Unter dem Eindruck massiver Kritik und angesichts der offenbar nicht einzudämmenden Blechlawine auf der Zufahrt vom Mummelsee zur Hornisgrinde drängt das Landratsamt nun auf drastischere Maßnahmen: „Wir wollen erreichen, dass die Schranke bis auf weiteres dauerhaft geschlossen bleibt“, kündigte Kai Hockenjos als Sprecher des Landratsamts am Freitag an. Menschen mit Handicap sollen wie bisher einen Transponder ausleihen können, der die Schranke am Mummelsee einmalig öffnet.

Seit der Eröffnung der Grindehütte und der damit verbundenen Freigabe der Zufahrt für den Anliegerverkehr hagelt es Kritik an der neuen Verkehrsregelung. Gleichzeitig nahm der Verkehr auf der schmalen Straße derart zu, dass Wanderer bereits von „Staus“ sprechen. Endgültig das Fass zum Überlaufen brachte dann offenbar ein am Donnerstag im „Acher- und Bühler Bote“ veröffentlichtes Bild vom Park-Chaos auf dem Hornisgrindegipfel: Das am Dienstagnachmittag entstandene Foto zeigt zahlreiche entlang der Zufahrt „wild“ geparkte Fahrzeuge. Das führte nun dazu, dass das Landratsamt noch am Donnerstag ein Halteverbot angeordnet hat.

Umstrittene "Anlieger-Regelung"

Am Freitag gab es zudem ein Gespräch zwischen Vertretern des Landratsamts, der Gemeinde Seebach und dem Busunternehmen, das im Sommer den „Freizeitbus“ betreibt. Dieser von verschiedenen Kommunen und dem Landkreis finanzierte „Freizeitbus“ fährt bisher nur in den Sommermonaten bis zur Hornisgrinde; die Linie endet im Winter am Mummelsee. Wie berichtet, hatte das Landratsamt die im Verantwortungsbereich der Gemeinde Seebach liegende Zufahrt zur Hornisgrinde im Zusammenhang mit der Eröffnung der „Grindehütte“ für den Anliegerverkehr freigegeben. Das führte dazu, dass viel mehr Autofahrer als offenbar gedacht, als „Anlieger“ einen Abstecher auf die Hornisgrinde unternahmen. Gut für den Betreiber der bei vielen Menschen sehr beliebten „Grindehütte“, schlecht aber für die vielen Wanderer, die auf der schmalen Straße ständig den zahlreichen Autos ausweichen mussten.

Früherer Bau einer "intelligenten Schranke" gefordert

Unter dem Eindruck der Proteste und angesichts der drohenden Gefahren für Fußgänger wurde beschlossen, die Schranke an den Wochenenden zu schließen und Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, am Seibelseckle gegen eine Kaution von 50 Euro einen Transponder zur Verfügung zu stellen, um die Schranke einmalig selbst öffnen zu können. Diese Regelung sollte bis zu dem im Sommer geplanten Bau einer „intelligenten Schranke“ gelten: Diese würde die Zahl der Autos in Abhängigkeit zu den an der „Grindehütte“ verfügbaren Parkplätze begrenzen.

Angesichts der chaotischen Verkehrsverhältnisse will das Landratsamt nun nicht mehr bis zum Sommer warten. Die Kreisbehörde drängt auf einen früheren Bau der „intelligenten Schranke“. Und bis dahin soll die bisherige Wochenend-Regelung an allen Wochentagen gelten.