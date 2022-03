Kinder in Achern und Sasbach setzen sich mit dem Krieg auseinander

Die ungewöhnliche Stille im Schulhof zeugte von großer Betroffenheit. Angesichts des Kriegs in der Ukraine versammelten sich gestern rund 500 Jungen und Mädchen der Robert-Schuman-Realschule Achern zu einem 20-minütigen Friedensimpuls mit Beiträgen aus allen Altersstufen.

„Wir sehen die schrecklichen Bilder“, sprach Schulleiterin Karin Kesselburg zu den Schülern. „Und wir denken dabei an die Menschen in der Ukraine.“ Sie sprach von den Familien, deren „Papas im Krieg sind“.

Nur drei Jahre seien vergangen, seit im großen Kreis der Acherner Schulen 70 Jahre Grundgesetz im Hornisgrindestadion gefeiert wurden.

Jetzt spüren wir, was Krieg bedeutet. Karin Kesselburg, Schulleiterin

Erneut erklang das Lied „Wir zieh’n in den Frieden“ von Udo Lindenberg. „Jetzt spüren wir, was Krieg bedeutet“, so Kesselburg. Sie unterstrich: „Es ist allein Putins Krieg und nicht der Krieg des russischen Volkes. Wir sind gegen niemanden – wir sind für den Frieden.“ Die ersten Flüchtlingskinder seien bereits in Achern eingetroffen. „Wir wollen ihnen den Frieden bieten, der ihnen zuhause genommen wurde.“

Die Schülerinnen Isabella und Aleyna schlüpften bei ihren eindringlichen „Berichten aus dem Krieg“ in die Rollen von Mutter und Soldat.

Pauline und Matteo sowie Franziska und Mattes beteten mit eigenen Worten für eine Beendigung aller Kriegshandlungen. Eine Gruppe von Sechstklässlern wünschte sich den globalen Frieden in vielen Sprachen.

Das Programm war im Religions- und Ethikunterricht mit den Lehrerinnen Sandra Bau, Elisabeth Sangua und Ingrid Schneider entstanden. Im Schulgebäude ist eine „Nachdenke-Ecke“ eingerichtet, um Sorgen, Ängste, Wünsche und Hoffnungen äußern zu können. Karin Kesselburg kündigte zudem eine Spendenaktion der Schule und konkrete Hilfen für Geflüchtete an.

Offene Briefe an ukrainische Kinder

Seitens der Gemeinschaftsschule Achern berichtet Konrektorin Sabine Riehle von zwei laufenden Aktionen in Initiative der SMV. So werden Flaschen gesammelt, um das Pfandgeld zu spenden.

Um ihre Gefühle zu äußern, schreiben Jungen und Mädchen offene Briefe an ukrainische Kinder, die Mut machen sollen – teils in Englisch oder sogar Ukrainisch.

An der Heimschule Lender in Sasbach unterstützt die SMV die Spendenaktion einer örtlichen Bäckerei. Rektorin Petra Dollhofer berichtet, dass vom Verkauf eines Mürbeteiggebäcks in der großen Pause jeweils ein Euro für Hilfsorganisationen gespendet werde. Initiative entwickelt hat auch der Elternbeirat, der bei schulischen Veranstaltungen Geld sammeln wolle.

Gedacht sei an die Unterstützung einer kirchlichen Hilfsorganisation oder ankommender Flüchtlinge. Die Gaben werden den Spendern mit Samentütchen gedankt, das eine Elternbeirätin „symbolisch als Saat für den Frieden“ gestaltet habe.

Am Acherner Gymnasium schlägt sich der Ukraine-Krieg aktuell vor allem im Unterricht nieder. Aber auch dort ist eine Schüler-Aktion angedacht. Schulleiter Fabian Sauter-Servaes berichtet, dass die SMV aktiv werden wolle.