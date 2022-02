Neue Corona-Regeln

Keine Testpflicht für geimpfte Schüler mehr: Schulen in Achern befürchten Datenflut

Ein geimpftes Schulkind und trotzdem Testpflicht: Das ging für eine Familie aus Achern nicht zusammen. Die Eltern schrieben an die Landesregierung. Nun ist genau diese Vorgabe aufgehoben, doch was bedeutet das nun für die Schulen in Achern?