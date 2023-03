Termin am 30. März

„Bodenständig, saisonal und frisch“: Restaurant „Chez Georges“ in Achern bereitet Wiederöffnung vor

Am 30. März ist es soweit: Dann will das Restaurant „Chez Georges“ im Schwarzwälder Hof in Achern wiedereröffnen. Der Name bleibt zwar gleich, aber ansonsten wird sich viel verändern. Was der neue Küchenchef vorhat.