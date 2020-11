Frau Schwarz und Herr Wald ermitteln gemeinsam: Ein abgetrenntes Bein im Hochmoor auf der Hornisgrinde, ein einsamer Kopf im Schoß der Mummelseenixe – im neuen Roman von Bernd Leix geht es ordentlich zur Sache. „hornisGRAU“, erschienen im Bühler SchwarzwaldMarie-Verlag, spielt rund um Achern und Seebach, und der Freudenstädter Krimischreiber glänzt mit exzellenten Detailkenntnissen.

Es ist das 14. Buch des Autors, der eigentlich Förster ist, und es ist auch der 14. Regiokrimi von Bernd Leix. Ein Genre, das in den letzten Jahren für Furore gesorgt hat, sei es auf der Leinwand oder auf gedrucktem Papier. Leix hat bereits 2004 seinen ersten Regionalroman geschrieben, seinerzeit um den Karlsruher Kommissar Oskar Lindt. Den gibt es immer noch, der zwölfte Band ist das nächste Projekt, sagt Bernd Leix im Gespräch mit ABB-Redakteur Frank Löhnig.

Wenn Sie so ein Buch schreiben, sehen Sie sich vorher die Schauplätze nochmals an? Sie glänzen ja wirklich mit beachtlichen Ortskenntnissen.

Aber nein, ich bin seit Jahrzehnten im Naturschutz engagiert, und ich habe überhaupt nichts gegen Lehrer – ich hatte früher solche und solche. Wen ich umbringe, das ist immer dem Zufall überlassen. Ich verwende keine realen Personen als Vorlage, aber ich merke mir bestimmte Facetten von Menschen, die mir in meinem Leben begegnen, und die baue ich dann ein. Also, wer mir über den Weg läuft, dem kann durchaus passieren, dass er sich mit einer Kleinigkeit seines Daseins in meinen Büchern wiederfindet.

Regiokrimis sind in, jeder Autor, der etwas auf sich hält, verlegt das Geschehen an seinen Sehnsuchtsort. Was fesselt die Leute so an diesem Genre?