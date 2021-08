Nachwuchsprobleme: Acherner Schwarzwaldverein droht die Auflösung

Der alte Vorstand des Acherner Schwarzwaldvereines will bei den Wahlen Anfang September nicht mehr antreten. Jetzt droht 138 Jahre nach der Gründung das Ende oder eine Fusion mit einer anderen Ortsgruppe.

Vorstand will zurücktreten

Einer der ältesten und mitgliederstärksten Vereine Acherns steht vor großen Problemen: Der amtierende Vorstand will zur nächsten Vorstandsitzung am 2. September geschlossen zurücktreten. Eine Nachfolge ist nicht in Sicht.

Sollte mittelfristig für die Situation keine Lösung gefunden werden, droht die Auflösung des Vereines aus rechtlichen Gründen.

Dabei steht der Verein auf dem Papier eigentlich gut da.