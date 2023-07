Was hat sich am Samstag in einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Achern abgespielt? Eine Sonderkommission der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bislang ist einer Mitteilung des Polizeipräsidiums zufolge nur klar, dass am Samstag gegen 17:10 Uhr per Notruf eine schwer verletzte Person im Flur der Unterkunft in der Morezstraße gemeldet worden war. Trotz einer umgehenden Versorgung durch den Rettungsdienst und einem Transport per Rettungshubschrauber in eine Klinik verstarb der Mann noch am frühen Samstagabend an seinen Verletzungen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 64 Jahre alten Mann aus der Ukraine handelt, der in der Unterkunft ein Zimmer bewohnte.

Bluttat in Achern: Polizei vernimmt Bewohner der Flüchtlingsunterkunft

Die Kriminalpolizei Offenburg hat noch in der Nacht die Sonderkommission „Morez“ eingerichtet. Die Ermittler der Kriminalpolizei waren in der Morezstrasse um Spuren zu sichern und Bewohner zu vernehmen. Laut Pressemitteilung geht die Polizei derzeit von einem Angriff auf den Mann aus.

Zu den Hintergründen laufen derzeit die Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Übergriff machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0781-21 2820 in Verbindung zu setzen.