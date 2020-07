Ruine am See in Achern

Das Seehotel soll nicht untergehen

Still ruht der See: In Achern wartet man mit großem Interesse auf die ersten Pläne der Grossmann-Group für das "neue" Seehotel. Unterdessen läuft am Achernsee die Bestandsaufnahme - auch in baurechtlicher Hinsicht müssen viele Fragen geprüft werden.