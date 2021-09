Mit diesen 10 Tipps zur perfekten Küche

Wer eine individuell geplante Traumküche sein Eigen nennen will, ist bei Möbel Seifert in Achern an der richtigen Adresse. Der Erfolg des familiengeführten Unternehmens fußt auf drei Säulen: Über 130 Jahre Erfahrung in individueller Küchenplanung, zuverlässiger Montage-Service und lebenslanger Kundendienst.

Der Erfolg gibt der Familie Seifert Recht. Mittlerweile ist mit Emanuel Seifert die fünfte Generation am Start, die das Ziel verfolgt, den Traum von der perfekten Küche Wirklichkeit werden zu lassen. Dafür benötigt man vor allem eines: einen Plan! Folgende Fragen stellen sich ...

Geschichte des Familienbetriebs Gegründet wird das Acherner Unternehmen im Jahre 1886 von Schreinermeister Karl-Edmund Seifert als Möbelschreinerei und Möbelhandel. 1912 erfolgt die Verlagerung auf eine deutlich größere Fläche in der Kirchstraße. In den Jahren 1969 und 1970 wird ein Neubau errichtet und das Unternehmen abermals vergrößert. Schließlich starten 1989 die Arbeiten an einem Ausstellungsgebäude mit über 5.000 Quadratmetern reiner Möbel-Ausstellungsfläche. 2007 präsentiert Möbel Seifert sein Prisma Küchen-Studio und im Erdgeschoss das größte Casada-Matratzen-Studio Mittelbadens.

1. Wie wird die Küche genutzt?

Hier ist entscheidend, welchen Anforderungen die Küche künftig gerecht werden soll. Wird für eine Großfamilie darin gekocht? Dann benötigt man entsprechend viel Stauraum. Soll in der Küche auch gegessen werden, muss ein Essplatz auch in den Planungen berücksichtigt werden? Wer wird hauptsächlich in der Küche kochen? Vielleicht ein großer Mann, der eine entsprechend hohe Arbeitsfläche benötigt? All diese Überlegungen sollten in die Küchenplanung einfließen.

2. Mit welchen Geräten soll die Küche ausgestattet werden?

Die richtigen Elektrogeräte erleichtern das Kochen ungemein. Kaum einer will heutzutage auf Spülmaschine, Kühl- und Gefriergeräte verzichten. Die Auswahl ist groß. Backöfen etwa lassen mit Zusatzfunktionen keine Wünsche offen: Sie grillen, dampfgaren, und, und, und. Auch Mikrowellen werden zu Allroundern, vereinen Ofen- und Grillfunktion. In der ergonomischen Küche nehmen Backofen und Co. nun in Sicht- und Griffhöhe Platz - der Rücken dankt es ihnen.

Das Küchen-Sortiment von Möbel Seifert umfasst folgende Marken: prisma - meine Küche!

Ambienta Küchen

Siemens

Miele

Bora

berbel

Naber

Lechner

blanco

3. Und wie sieht’s mit Zubehör aus?

Clevere Ideen erleichtern die Arbeit in der Küche. An Relingsystemen warten Pfannen und Töpfe auf ihren Einsatz. Gewürze stehen an der Wand in Reih’ und Glied. Die Einbau-Brotschneidemaschine hat ihren großen Auftritt, wenn sich eine Schublade öffnet. Praktisch: in der Arbeitsplatte eingelassene Steckdosen mit USB-Anschluss.

4. Welchem Stil soll die Küche entsprechen?

Der Stil der Küche lässt sich durch Materialien und Farben unterstreichen. Bereits kleine Details können eine große Wirkung erzielen. Geradlinige und reduzierte Formen etwa prägen den modernen Stil - dieser wird in weißen, grifflosen Hochglanz-Küchen perfekt ins Szene gesetzt. Den Kontrast bilden Küchen im Landhausstil, die meist mit verspielten Knopfelementen oder Bügelgriffen ausgestattet werden. Beide Elemente werden im modernen Landhausstil kombiniert. Koch- und Wohnraum wachsen heute immer mehr zusammen, sodass es sinnvoll sein kann, Küche und Wohnzimmer optisch aufeinander abzustimmen.

5. Welche Materialien sollen verwendet werden?

Robust, pflegeleicht, optisch ansprechend: Das Material, das für die Küche verwendet wird, muss viele Rollen spielen. Entscheidend für die Wahl ist dabei auch das eigene Nutzungsverhalten. Derzeit im Trend bei Küchenfronten: Glasfronten aus Sicherheitsglas und Lacklaminat in Edelstahloptik. Auf einen natürlichen Look setzen Küchen mit Holzfronten - egal, ob (teil-) massiv oder furniert. Mancheiner setzt hingegen auf Betonoptik. Die Arbeitsfläche präsentiert sich in Naturstein, Glas oder Keramik - oder auch beschichtet.

6. Welche Form darf es sein?

Bei der Planung der Traumküche werden optimale Raumnutzung und hohe Funktionalität unter einen Hut gebracht. Etabliert haben sich sechs Grundrisse. Der Platzsparer ist die einzeilige Küche. Sie bietet auf klein(st)em Raum alle Funktionen. Besonders flexibel lässt sich die L-Form planen. Mehr Arbeitsfläche verspricht eine zweizeilige Küche. Wichtig: Der Raum muss dann eine Mindestbreite von 2,40 Meter aufweisen, sodass genügend Platz zwischen den beiden Küchenzeilen besteht. Noch geräumiger wird’s mit einer Küche in U-Form, die vor allem kurze Wege im Arbeitsablauf möglich macht. Die G-Form macht es möglich, die Küche auch in einem großen Raum abzutrennen und ein eigenes Reich fürs Kochen zu schaffen. Platz für gemeinsame Kocherlebnisse schafft die Kücheninsel.

7. Welche Maße benötigt man für die Küchenplanung?

Wer eine Küche nach Maß will, der muss vorab genau Maß nehmen. Länge, Breite und Höhe des Raumes sollten bekannt sein, ebenso wie die Maße von (Kamin-)Vorsprüngen. Auch die Anzahl und Position von Fenstern und Türen muss bekannt sein. Ebenfalls von Bedeutung: Position und Maße von Wasseranschlüssen, Steckdosen und gefließtem Wandbereich.

8. Welche Umbauten können möglich gemacht werden?

Was nicht passt, wird passend gemacht: Stellt sich bei der Planung einer neuen Küche heraus, dass Heizkörper oder nichttragende Wände im Weg sind, so können diese gegebenenfalls entfernt werden. Alte Fliesen können ohne weiteres abgeschlagen werden. So kann man die ein oder andere Einschränkung bei der Küchenplanung umgehen.

9. Wie erfolgt die Küchenmontage?

Der Einbau einer neuen Küche ist so komplex und umfangreich, dass man dabei auf das Wissen und die Erfahrung von Küchenmonteuren setzen sollte. Thema Sicherheit: Gerade bei Strom- und Wasseranschlüssen sollten Laien die Hände in den Schoß legen und lieber den Experten dranlassen. Nachdem die Monteure fertig sind, ist die Küche sofort bereit für den Einsatz. Ein zuverlässiger Kundendienst sorgt dafür, dass die Freude an der neuen Küche lang anhält.

10. Und was ist mit der Pflege der Küche?

Unterschiedliche Oberflächen erfordern unterschiedliche Pflegemittel. Bereits in die Planung einer Küche ist es deshalb sinnvoll, sich über die Pflegeanforderungen der verschiedenen Materialien zu informieren.

Planung beim Fachmann

Der frühe Vogel fängt bekanntlich den Wurm. Auch in Sachen Küchenplanung gilt: Je früher mit der Planung begonnen wird, desto besser. Manch ein Wunsch oder eine Idee ergeben sich erst während der Planung und Beratung beim Fachmann. Umbauten wie etwa das Versetzen eines Heizkörpers müssen bei der zeitlichen Planung bedacht werden. Darüber hinaus müssen auch die Handwerker der verschiedenen Gewerke frühzeitig angefragt und getimt werden.