In den vergangenen Wochen gab es vielerorts Beschwerden über Corona-Teststationen. Mehrere Fälle von Betrug bei den Abrechnungen gingen bundesweit durch die Presse.

In Bühl und Achern wurden Testzentren durch das Gesundheitsamt geschlossen, weil der Umgang der Mitarbeiter mit den Menschen, aber auch die Realisierung der Tests an sich zu wünschen übrig ließ.

Einige schwarze Schafe gibt es immer. Doch hält man sich auch in den anderen Testzentren an die Regeln? Die BNN sind der Frage auf den Grund gegangen und haben am Montagvormittag sechs Testzentren in Achern anonym aufgesucht, um sich einen Eindruck von der Arbeit, die dort geleistet wird, zu verschaffen.