So bringt der Turnverein Kappelrodeck in der Corona-Pandemie Menschen dazu, sich zu bewegen

Der Turnverein Kappelrodeck hat eine Schnitzeljagd für die Kinder der Gemeinde organisiert. Die Kleinen müssen an acht verschiedenen Stationen in der Stadt ihre sportliche Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen.

Der Turnverein Kappelrodeck hat unter dem Motto „Bewegt durch Kappelrodeck“ eine Schnitzeljagd entwickelt, die die Kinder der Gemeinde auch im Lockdown zu ausreichender Bewegung animieren soll. Dank ausgefallener Aufgaben verspricht die Tour einen lustigen sportlichen Rundgang durch die Stadt, an dem nicht nur die Kleinen ihre Freude haben dürften.

Wir wollten einfach Sorge tragen, dass die Leute uns nicht vergessen. Silke Panter, Schriftführerin TVK Kappelrodeck

„Wir wollten einfach Sorge tragen, dass die Leute uns nicht vergessen“, sagt Silke Panter. Zwar sei es schon heute wieder theoretisch erlaubt, Sport zumindest unter freiem Himmel stattfinden zu lassen.

Bewusste Entscheidung gegen Vereinssport unter freiem Himmel

Man habe sich aber bewusst dagegen entschieden. Die Vereinsarbeit werde frühestens nach Ostern wieder aufgenommen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, so Panter.

Die insgesamt acht Stationen der Schnitzeljagd sind in ganz Kappelrodeck verteilt und mit Schildern gekennzeichnet. Die Tour kann an einem oder an mehreren Tagen nacheinander absolviert werden. Die erste Station liegt an der Gymnastikhalle an der Jahnstraße. Hier müssen die Kinder – wie die Flamingos – auf einem Bein balancieren, ohne das Gleichgewicht zu verlieren.

Andere Stationen befinden sich auf Kinderspielplätzen, etwa an der Oberen Widig Straße oder am Spielplatz am Rodeckstadion. Hier sollen die Kinder beispielsweise zehnmal das Klettergerüst erklimmen und herunterrutschen oder zwanzigmal schaukeln.

Kinder können klettern, rennen, balancieren und hüpfen

Ganz schön aus der Puste kommen die kleinen wahrscheinlich an der St. Nikolaus Kirche, die sie dreimal umrunden müssen. Ein echter Balanceakt wird den Kindern auf dem Pausenhof der Realschule an der Schloßbergschule abverlangt. Hier gilt es, mit einem bereitstehenden Skateboard hin und herzufahren.

Besonders ausgefallen ist die Station, die sich direkt am Seniorenheim, Haus am Markt befindet. Die Kinder sollen zehn Hampelmänner machen und den Einwohnern zuwinken, wenn sich einer der Bewohner am Fenster zeigt. Außerdem muss hier ein selbstgemaltes Bild in den Briefkasten geworfen werden, damit die Alten auch ein paar Andenken an die sicherlich kuriose Situation behalten. „Wir haben extra beim Seniorenheim angerufen und das abgeklärt, dort hatte man damit kein Problem“, stellt Panter klar und muss lachen.

Ein weiterer Höhepunkt der Tour befindet sich am dem Rathausvorplatz. Hier müssen die Kinder wie die Pinguine dreimal um den Brunnen herum watscheln, bevor sie die Station abhaken dürfen.

Teilnehmern der Kappelrodecker Schnitzeljagd winken Preise

Die Laufkarten für die Schnitzeljagd gibt es in einer Auslage an der ersten Station an der Gymnastikhalle. Der Zettel kann aber auch auf der Homepage des Turnvereines heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Die Kinder müssen nach jeder erfolgreich absolvierten Station ein kleines Bild auf dem Laufzettel ausmalen. Zum Schluss kommt der fertig ausgefüllte Zettel in den Briefkasten der Geschäftsstelle des Vereines an der Turnhalle. Die Aktion läuft noch bis Ende April. Dann werden unter den Teilnehmern zehn kleine Preise verlost.

Manche brennen darauf, endlich wieder Sport machen zu dürfen. Silke Panter, Schriftführerin TVK Kappelrodeck

„Wir bekommen viel positive Rückmeldung für diese Aktion. Auch die ersten Laufzettel sind schon wieder bei uns angekommen“, berichtet Panter.

Sie hofft, dass die Kinder und Jugendlichen, die vor dem Lockdown in den verschiedenen Sparten des Turnvereines trainiert hatten, bald wieder zurückkommen. „Manche brennen darauf, endlich wieder Sport machen zu dürfen. Aber ich glaube, dass es in einigen Fällen schwer wird, die Kinder wieder zu motivieren. Insbesondere dann, wenn die Kinder neben dem Sport noch andere Hobbys haben“, sagt Panter.