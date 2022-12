So sollen bei einem Blackout Notfalltreffpunkte in Achern eingerichtet werden

Wenn die Lichter ausgehen, der Computerbildschirm schwarz wird und das Telefon nicht mehr piept, dann herrscht vor allem in privaten Haushalten eine gewisse Alarmstimmung. Doch meist ist nach ein paar Minuten der Strom wieder da, doch was ist, wenn zwei, drei oder mehr Stunden kein „Saft“ auf der Leitung ist und sich dann auch noch vom Wasserohrbruch über einen Unfall bis zu einem Gesundheitsproblem alle möglichen Schadensfälle einstellen?

Um den Bürgern bei solchen und vielleicht noch problematischeren Fällen eine effektive Hilfe anzubieten, hat die Stadt Achern mit der Feuerwehr in allen Abteilungen sogenannte „Notfalltreffpunkte“ eingerichtet, um bei flächendeckenden und lange anhaltenden Stromausfälle eine Anlaufstelle für die Bürger zu sein.

„Neben den Abteilungen wird zusätzlich auch die Hornisgrindehalle im Rahmen der laufenden Sanierung als ein Notfalltreffpunkt vorbereitet“, so Oberbürgermeister Klaus Muttach, als er mit Kommandant Michael Wegel und Vertretern der Abteilungen den „Gerätenotfall-Bausatz“ vorstellte.

Dafür wurden nach Auskunft des Oberbürgermeisters 10.000 Euro im Rahmen des Zivil- und Bevölkerungsschutzes bereitgestellt. Der ist innerhalb der Stadtverwaltung im Fachgebiet Feuerwehr angesiedelt. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um eine freiwillige Leistung der Stadt handle, wiewohl das Innenministerium eine „Rahmenempfehlung für die Planung und den Betrieb von Notfalltreffpunkten für die Bevölkerung in Baden-Württemberg“ ausarbeitete.

Der „Notfallkoffer“ soll Grundschutz sicherstellen

Den „Notfallkoffer“ erhalten die Abteilungen Fautenbach, Gamshurst, Großweier, Mösbach, Önsbach, Sasbachried und Wagshurst. Darin enthalten ist jeweils ein leistungsstarker Stromgenerator, ein Lichtmast für eine Rundum-Ausleuchtung sowie drei Strahler und Kabel, um einen bestimmten Bereich etwa im Gerätehaus oder im Außenbereich optimal auszuleuchten.

Mit diesen autarken Beleuchtungssätzen bleibe die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr für den Grundschutz auch bei einem lange dauernden Stromausfall weiterhin gewährleistet werden. Die Bürger hätten in ihren Orten eine Anlaufstation und die anderen Hilfsorganisationen vom „Runden Tisch“ könnten sich um die weitere Anliegen der Bürger kümmern, so Michael Wegel.

Konkret könnte dies sein, dass warme Getränke oder kleine Mahlzeiten serviert werden. Auch das Aufwärmen von Babynahrung wäre an den Notfalltreffpunkten möglich bis hin zur Ersten Hilfe durch das Rote Kreuz.

Notfallpunkte als feste Anlaufstellen

Wichtig sei, dass die Bürger im Ernstfall wissen, wohin sie gehen könnten, um Rat zu fragen oder um weitere fachliche Hilfen zu bekommen. Die Notfalltreffpunkte würden dann bei Stromausfällen in den jeweiligen Orten oder bei einem kapitalen „Blackout“ in der ganzen Stadt eingerichtet, deren Dauer nach 30 Minuten nicht absehbar sei. Da Oberachern über kein Feuerwehrgerätehaus verfüge, würden die Hilfsorganisationen auf dem Schulhof einen Abrollbehälter „Betreuung“ aufstellen und diesen mit Ansprechpartnern für die Bürger personell besetzen.

Die Feuerwache in Achern sei bereits technisch für solche Notfälle ausgestattet, von hier aus würden die die Einsätze koordiniert und Feuerwehrleute würden für die Bürger bereitstehen. Informationen erhielten die Bürger auch über die über die Warn-App „Nina“, über Meldungen im Radio oder durch Lautsprecherdurchsagen direkt in den betroffenen Stadtteilen, so Wegel.