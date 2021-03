So vermittelt die Lebenshilfe der Region Baden-Baden/Bühl/Achern ihren Werkstatt-Mitarbeitern Jobs auf dem regulären Arbeitsmarkt

Die Lebenshilfe der Region Baden-Baden - Bühl - Achern bereitet Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung auf das Berufsleben vor. Wenn diese den Wunsch äußern, außerhalb der Lebenshilfewerkstätten zu arbeiten, greifen mehrere Mechanismen ineinander.

Wer einen Job fernab dieser schützenden Wände ergattern möchte, sei in den meisten Fällen hochmotiviert, erklärt Gudrun Bihlmaier, Fachbereich Pädagogik und Entwicklung. So auch Steven E., der seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will. Er hat bislang in der Schreinerei in einer der Werkstätten gearbeitet und wechselt nun seinen Job. „Ich freue mich besonders auf die neuen Arbeitskollegen“, sagt er. Ab April zieht es ihn in die Spülküche eines Inklusionsbetriebs in Bühl.

Nach Praktikum feste Stelle in Inklusionsbetrieb