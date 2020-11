Gefragt und relativ teuer sind Bauland und Immobilien in Achern und der umliegenden Region nach wie vor, daran hat auch Corona kaum etwas verändert – aber die Pandemie wirkt sich in der Branche anderweitig aus.

Während in Großstädten die Preise eher steigen, seien sie in der Region in diesem besonderen Jahr ziemlich gleich geblieben, sagt Insa Bechtel, Geschäftsführerin von Dhonau Immobilien in Achern. Am meisten gefragt seien derzeit klassische Ein- und Zweifamilienhäuser, aber, anders als in der Vergangenheit, nicht mehr mit sehr großen Grundstücken: Diese nähmen für viele Menschen zu viel Zeit in Anspruch.