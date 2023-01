Spatenstich für neue Hodapp-Produktionshalle in Achern

Das Unternehmen Hodapp erweitert für drei Millionen Euro seinen Unternehmenssitz in Achern-Großweier.

Das auf Türe und Tore spezialisierte Unternehmen Hodapp erweitert seinen Standort in Großweier. Jüngst fand der Spatenstich zum Neubau einer Produktionshalle unter Beteiligung von Geschäftsführer und Inhaber Peter Hodapp, Sohn und Nachfolger Tim Hodapp, Ortsvorsteher Helmut Huber und den am Bau beteiligten Firmen statt.

„Wenn es die Witterung zulässt, soll die Fertigstellung und Einweihung des Baus am 7. Juli in diesem Jahr stattfinden“, so Peter Hodapp. Das Investitionsvorlumen des Neubaus mit einer umbauten Fläche von 1.400 Quadratmetern und einer Fertigungsfläche von 10.041 Quadratmetern beläuft sich auf rund drei Millionen Euro.

„Heute ist ein ganz besonderer Tag in der nun 77-jährigen Geschichte der Hodapp GmbH & Co. KG. Wir gehen mit dem Bau der neuen Produktionshalle einen weiteren Schritt in eine erfolgreiche Zukunft“, betont Peter Hodapp. Ende 2019 wurde der Bauantrag eingereicht, Mitte 2020 wurde die Genehmigung für die Produktionshalle erteilt.

Projekt mit Pandemie zurückgestellt

Mit Einsetzen der Pandemie wurde das Projekt zunächst zurückgestellt. Die bereits bestehenden Produktionshallen bekommen Zuwachs in südlicher Richtung des Firmengeländes.

Im Zuge dieser Veränderung können die bestehenden Hallen entlastet und somit auch die übrigen Prozessbereiche erweitert und der Produktionsfluss optimiert werden.

Die neue Produktionshalle wird direkt vor das bestehende Produktionsgebäude vorgestellt, wodurch die in diesem Bereich frei stehende Grundstückfläche künftig optimal genutzt werden kann, freut sich Peter Hodapp.

Über die Gesamtbaumaßnahme informiert Architekt Hubert Dufner von der ausführenden Stahlbau Schauenberg GmbH. Zunächst wird die Produktionshalle als erster Bauabschnitt errichtet und in eine bauliche Nische eingebettet.

Der Baukörper der Halle hat eine Länge von 61,47 Metern und eine Breite von 21,81 Metern, die Gesamthöhe der großen Stahlkonstruktion beträgt 13 Meter. Besonders anspruchsvoll, so Dufner, sei die Anbindung an die Bestandsgebäude auf zwei Seiten.

So wird bei der Giebelseite durch eine ausgeklügelte Konstruktion der Anschluss an ein bestehendes Sägezahndach hergestellt. In der Produktionshalle selbst können zwei Brückenkrananlagen mit 12,5 Tonnen Traglast und eine Krananlage mit 6,3 Tonnen ihren Betrieb verrichten.

Die nutzbare „Hakenhöhe“ mit neun Meter ist höher als die direkt angrenzenden Nachbargebäude. Das Lichtkonzert wird wie in den angrenzenden Bestandhallen mit einem Oberlichtbandsystem fortgeführt.

Auch werden für die Verbindung zum Büro- und Sozialtrakt die Türen jetzt schon eingebaut. Die beiden Falttore in der jeweiligen rechten und linken Seite der Ansicht sind mit 4,50 Meter Breite und einer Höhe von fünf Metern für großvolumige Bauteile ausgelegt oder für die zukünftige Bestückung von Maschinen ausreichend hoch. Die Gebäudehülle sei besser gedämmt als die aktuelle gesetzliche Anforderung.

Ortsvorsteher Helmut Huber freute sich beim Spatenstich über das Vorzeigeunternehmen Hodapp, gleichzeitig größter Arbeitgeber im Ort: „Hodapp ist eine aktive und vor allem attraktive Firma. Der Neubau ist ein weiteres gutes Zeichen für eine Investition in die Zukunft, wo man nicht nur Arbeitsplätze erhält, sondern diese noch erweitert.“