Gute Nachrichten vom Waldspielplatz in Oberachern: Der ehrenamtlich gebaute Holzzug ist zum Spielen freigegeben. Dass es immer schwieriger wird, allen Anforderungen für Spielgeräte auf öffentlichen Plätzen gerecht zu werden, bestätigen Vertreter der öffentlichen Verwaltung aus mehreren Kommunen.

„Auch wenn die Arbeiten handwerklich sehr gut ausgeführt werden, ist es schwierig, alle Dinge zu berücksichtigen, da die Anforderungen ganz speziell sind“, teilt die Acherner Stadtverwaltung mit.

An dem vom Heimat- und Verschönerungsverein Oberachern gestifteten Holzzug habe die Überprüfung durch den TÜV drei Mängel ergeben: die fehlende Verschraubung eines Pfostens, offene „Fangstellen“ für Finger und teilweise nicht ganz glatt geschliffenes Holz. Diese Punkte habe man „problemlos ohne großen Aufwand“ beseitigt. Der Bauzaun um den am 13. Juli aufgestellte Zug sei am 8. August entfernt worden.

Kettenglieder dürfen bleiben

Am Dach der Lok und der Wagons aus Blech gab es keine Beanstandungen. Der Verein hatte sie vor der Begutachtung fachmännisch und ohne gefährliche Schlitze befestigt. Auch die Kettenglieder zwischen Lok und Wagen dürfen bleiben, wie sie sind.

Die Vorschriften des Deutschen Instituts für Normung (DIN) für Spielplatzgeräte und Spielplatz-Böden werden als Buch herausgegeben. Sie alle zu kennen, nachzuvollziehen und umzusetzen, ist für Laien schier unmöglich.

DIN EN 1176 heißt das Werk aus dem Jahr 2017. Es ersetzt ein ähnliches aus dem Jahr 2008 – nur mit strengeren Regeln. Da ist die Rede von „Fangstellen für Kleidung und Haar“, von Fallräumen, Aufprallflächen, Stoßdämpfung und Entflammbarkeit. Die Norm enthält Formeln zur Berechnung von Abständen und Verweise auf weiteren DIN-Vorschriften zu einzelnen Bauteilen wie Ketten, Ringe oder Hölzer.

Laufer Bürgermeister legt großen Wert auf Einhaltung der Norm

„Diesen Normen ändern sich auch. Wir gehen da auf Nummer Sicher“, erklärt der Bürgermeister von Lauf, Oliver Rastetter. Er lege großen Wert darauf, dass jedes Spielplatzgerät der Norm entspricht.

Für ihn gelte sogar der Grundsatz, dass auf den Spielplätzen in Lauf keine ehrenamtlich gebauten Geräte stehen. Mit einer Ausnahme: Der Spielplatz am Wasserkraftwerk in der Laufbachstraße werde ehrenamtlich betreut und gestaltet: „Aber in enger Abstimmung mit der Gemeinde.“

Er erinnerte sich an ein Spielgerät, bei dem die Abstände zwischen Querstäben fünf Zentimeter groß waren. Der Bauhof der Gemeinde habe das geändert, denn vorgeschrieben seien maximal vier Zentimeter. „Wenn etwas passiert, hat man ein Haftungsproblem“, so der Bürgermeister.

Ehrenamtliche werden von Fachleuten angeleitet

In Seebach gebe es einige ehrenamtlich erbaute Stationen auf Spielplätzen, zum Beispiel Hütten und Rutschen, berichtet Bürgermeister Reinhard Schmälzle: „Aber die sind alle abgenommen und geprüft.“ Wenn es Initiativen von engagierten Bürgern gebe, wie zuletzt für die Freizeitanlage „Abenteuer am Adlersee“, dann werde ein Fachbüro eingeschaltet: „Das hat uns eine Stange Geld gekostet.“

Unter der Anleitung der Fachleute sei dann ehrenamtlich eine Kletterlandschaft entstanden. Bevor er gespendete Edelstahlelemente annehmen könne, müsse erst in der Spielplatz-DIN-Norm nachgelesen und Rücksprache mit Experten gehalten werden: „Wir müssen das alles einhalten.“

Dass Eltern die Gemeinde wegen eines Spielplatz-Unfalls vor Gericht verklagen, das hat Reinhard Schmälzle noch nie erlebt. Und er ist bereits seit 1993 im Amt. Er persönlich glaube nicht an die allerletzte Sicherheit auf Spielplätzen – trotz aller Normen und Vorschriften. „Gewisse Dinge müssen Kinder lernen“, ist seine Überzeugung. Schließlich gebe es außerhalb von Spielplätzen im realen Leben auch echte Gefahren.