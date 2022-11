CDU reicht das nicht aus

Stadt Achern bremst beim Tempolimit: In manchen Stadtteilen nur auf freiwilliger Basis

An Tempo 30 in der Acherner Hauptstraße haben sich die Autofahrer mittlerweile gewöhnt. Nun soll Tempo 40 in den Stadtteilen gelten. In manchen allerdings nur auf „freiwilliger“ Basis. Das gefällt nicht jedem.