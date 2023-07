Stadtfest Achern – wie ist es gelaufen, was wird künftig anders?

Das Fest der Feste 2023 wird in die Annalen der Stadt eingehen. Denn mit dem 16. Stadtfest wurde auch das 50. Jubiläum der Gesamtstadt gefeiert, die neu gestalteten Plätze rund um das Rathaus „Am Markt“ mit den viel gelobten Wasserspielen haben ihre Feuertaufe bestanden und tausende Besucher strömten in die Stadt.

„Es war ein schönes Fest mit einer fröhlichen Stimmung und es war zu spüren, dass die Menschen nach Corona das Bedürfnis zum Feiern hatten“, so Oberbürgermeister Klaus Muttach (CDU). Besonders freute es ihn, dass die Festtage trotz der sehr vielen Besucher absolut friedlich und ohne größere Störungen verliefen, was mit zur Tradition dieses Festes gehöre. „Ich bin sehr dankbar, dass so viele Vereine aus der Stadt mitwirkten, auch der ökumenische Gottesdienst war ein herausragendes Gemeinschaftserlebnis der christlichen Kirchen“, so Muttach.

Ein ganz großes Kompliment galt seinem Mitarbeiter Hans-Peter Vollet, der seit 1997 dieses Fest organisierte, Applaus im Stehen vor der Hauptbühne erhielt und von den Moderatoren Jürgen & Mathias mit einer emotionalen Bilderschau überrascht wurde.

Neugestaltung des Rathaus- und Marktplatzes in Achern kommt an

„Sehr stolz“ zeigte sich der OB darüber, dass er über die Festtage „unzählige Male“ zur Neugestaltung des Rathaus- und Marktplatzes und die „gelungene neue Stadtmitte“ auch als Verbindung zum Adlerplatz angesprochen wurde. „Mir war klar, dass wir bei der Neugestaltung etwas zum Thema Wasser machen müssen, auch das Fontänenfeld war mir ein Anliegen.“ Deshalb freute es den Oberbürgermeister sehr, dass die Kinder die Wasserspiele und den neuen „Alisi-Brunnen“ sofort in Beschlag nahmen und der Bereich mit den langen Bänken und den Grünanlagen sich bestens zum Feiern eignete.

Dass das Stadtfest getreu dem Motto „kulturell, kulinarisch, klasse“ mit 70 Ständen und sechs Bühnen alle Erwartungen erfüllte, wurde allseits gelobt. Erfahrene Besucher spürten sofort, welch große Anziehungskraft dieses Fest der Feste im Kontext „50 Jahre Gesamtstadt“ hatte. Offenbar erlebte es sogar einen Rekordbesuch, denn so voll war es selten, die Leute strömten aus allen Himmelsrichtungen herbei und eine private Zählung in der Hauptstraße ergab 75 Passanten pro Minute.

Am Sonntag war der Platz vor der Hauptbühne durchgehen gut besetzt

Hochgerechnet auf die Hauptzeiten nachmittags und abends und abzüglich von Doppelungen ergäbe dies einen Wert von weit über 30.000 Besuchern. Allein am Sonntag war der Platz vor der Hauptbühne vom ökumenischen Gottesdienst am Morgen bis in den Abend hinein konstant mit 500 bis 800 Leuten besetzt, die vielen Kinder und Familien im stark frequentierten Bereich des Spielmobils und Energieparks nicht mitgerechnet.

Der Festplatz war ein gutes Spielfeld für die jüngeren Gäste, erfreulich viele Kinder und Jugendliche waren auch auf der Hauptbühne mit Tanz, Sport und Musik aktiv. Sie sorgten für ein ansprechendes Programm. Auch die Festwirte auf dem erstmals einbezogenen Adlerplatz waren bei den tropischen Temperaturen unter den schattigen Bäumen zufrieden. Diese Beobachtung und Einschätzung teilte auch der Leiter des Fachbereichs Soziales, Kultur und Sport, Hans-Peter Vollet.

Besonders wichtig war ihm, dass das Fest wie alle anderen zuvor friedlich verlief, die Regeln eingehalten wurden und die Stadt mit Polizei, Feuerwehr und Rotem Kreuz gute Partner hatte. Seit 2005 wurde darauf Wert gelegt, dass die beteiligten Vereine erkennbar eigene Ordner stellen, sich miteinander abstimmen und einfach Präsenz zeigen. Dieses Modell habe sich bestens bewährt, so Vollet, der sich sehr zufrieden über die gute Kooperation mit den Festwirten zeigte. „Für mich war das Stadtfest ein sehr schöner Abschluss“, so Vollet, der 2024 in den Ruhestand geht und dessen Nachfolger Arno Sackmann als neuer Leiter des Fachbereiches 3 der künftige „Festwirt“ ist. Es sei denn, die Verantwortung für das Stadtfest werde einem anderen Fachbereich übertragen.

Dennoch stehe die Struktur des Festes, und der Nachfolger könne auf viel Erfahrung, gute Kontakte und viele Vereine zurückgreifen. Vollet fügte hinzu: „Das jetzige Stadtfest war mein Kind, ich hatte relativ freie Hand und bekam immer die Unterstützung des jeweiligen Oberbürgermeisters und der Mitarbeiter des Fachbereiches 3, des Bauhofes und der Stadtwerke.“