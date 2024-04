Luft, Licht und Bremse

Gras als Schlauchersatz taugt nur bedingt: Profi aus Sasbach gibt Tipps zum Start der Radsaison

Spätestens am 1. Mai beginnt auch in der Region Achern die Fahrradsaison. Doch was gilt es vor der ersten Ausfahrt zu beachten? Patrick Rittmann, der deutsche Meister der Fahrradmechaniker, weiß es.