Steinwurf von Brücke bei Acherner Bahnhof auf Linienbus?

Ein Stein hat die Frontscheibe eines Linienbus in Achern am Freitagabend beschädigt. Wurde der Stein absichtlich von einer Brücke geworfen?

Am Freitagabend um 21.47 Uhr fuhr ein Linienbus auf der B3 von Bühl kommend in Richtung Achern. Auf Höhe des Bahnhofs Achern fuhr der Bus unter der Brücke durch, als plötzlich von oben schlug ein Stein auf seiner Frontscheibe ein. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand.

Polizei sucht Zeugen

Woher der Stein rührte, konnte nicht abschließend geklärt werden. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07841 70660 bei den Ermittlern des Polizeireviers Achern melden.