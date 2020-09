Stellvertretende Schulamtsleiterin: Kritik an den Lernbrücken ist „sehr verständlich“

Lehrkräften war es von Anfang an freigestellt, sich an der Lernbrücke zu beteiligen. Nahezu 100 Prozent wird dennoch von ihnen übernommen. Berufsfremde Personen sind in der Ortenau und speziell in der Raumschaft Achern nur im Ausnahmefall eingesetzt. Im Raum Achern handelt es sich um zwei Personen, die der Schulleitung durch langjährige pädagogische Mitarbeit bekannt sind.