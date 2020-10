Streit um Fahrverbote für Motorradfahrer auf dem „Motodrom“ geht weiter

Bei der Ausweisung des Motorrad-Fahrverbots auf der Kreisstraße 5311 zwischen Rheinbischofsheim und Wagshurst haben die beteiligten Behörden „ihr Ermessen nicht fehlerfrei ausgeübt“. So heißt in trockenem Juristendeutsch, was man durchaus als deutliche Zurechtweisung empfinden könnte.

Denn auch der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat das Wochenend-Fahrverbot auf der auch als „Motodrom“ bezeichneten Strecke zwischen Wagshurst und Rheinbischofsheim in einer jetzt bekannt gewordenen Entscheidung kassiert. Es folgte damit nach der Klage einer Motorradfahrerin und auf eine Beschwerde der Stadt Achern und des Landratsamts hin der Einschätzung des Freiburger Verwaltungsgerichts .