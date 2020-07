Streitgespräch um Motorradlärm im Nordschwarzwald: „Anwohner haben am Wochenende kaum eine ruhige Minute”

Ich gebe Frau Schuchter recht, die Konfrontation war hilfreich. Das war ein Zusammenschluss, den wir so in der Motorradszene noch nie hatten. Doch er hat seine Kehrseite: Da haben sich oft auch die falschen Leute in ihrem Verhalten bestärkt gefühlt. Es gibt jetzt viele Motorradfahrer, die sagen: Ihr könnt uns gar nix. Das ist natürlich nicht der richtige Weg. Und doch gibt es Bewegung in der Sache. Der Industrieverband Motorrad hat auf einen Offenen Brief unseres Verbands hin angekündigt, leisere Motorräder anzubieten, wenn die Kunden sie wollen. Und selbst Harley-Davidson bietet inzwischen ein Elektromotorrad an. Technisch geht mittlerweile viel, man muss es nur für die richtigen Ziele einsetzen. Inzwischen ist das Plop jeder Autotür genau auf seinen Klang hin abgewogen. Des geht auch bei Motorrädern – der typische Sound eines Boxers oder eines Vierzylinders soll bleiben, aber er muss ja nicht so laut sein. Ein Orchester kann auch piano gut klingen, nicht nur fortissimo.