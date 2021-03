In der Gesamtstadt Achern entstehen nach Angaben der Stadtverwaltung innerhalb der nächsten drei Jahre rund 1.000 neue Wohnungen. Dabei geht es um die Bebauung der großen Konversionsflächen auf den Illenauwiesen, auf dem ehemaligen Glashütten-Gelände und dem Süwag-Areal, in kleineren Nachverdichtungsbereichen sowie in den Stadtteilen in den neuen und neu geplanten Baugebieten.

Bisher gibt es rund 13.000 Wohnungen in Achern. Damit entspricht der Zuwachs einer Steigerung von rund acht Prozent. Bei einer Belegung mit von durchschnittlich zwei Personen wären das rechnerisch etwa 2.000 neue Einwohner. Nach den Angaben des Statistischen Landesamts leben hier derzeit 25.691 Frauen und Männer (Stand: 30. Juni 2019). mm