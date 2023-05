Täter brechen in mehrere Gebäude in Achern ein

In Achern haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Einbrüche stattgefunden. Die Polizei ermittelt nun, ob es einen Zusammenhang gibt

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an drei verschiedenen Stellen in dem Stadtteil Großweier eingebrochen.

Bei allen drei Einbrüchen wurden unterschiedliche elektronische Werkzeuge gestohlen. Begünstig wurden die Diebstähle durch teilweise offen stehende und unbeaufsichtigte Garagen.

In der Straße „Im Schloßfeld“ entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro, in der Großweierer Straße ein Schaden von circa 400 Euro und in der Turnhallenstraße kam es zu einem Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei prüft nun, ob zwischen den drei Fällen ein Zusammenhang besteht.