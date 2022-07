Zeugen gesucht

Täter bricht in Autos in Achern ein - Tankkarten gestohlen

In der Nacht auf Mittwoch ist ein Unbekannter in zwei Fahrzeuge in Achern eingebrochen und hat Wertgegenstände gestohlen. Die Alarmanlage eines dritten Fahrzeugs verhinderte einen weiteren Diebstahl und zwang den Täter zur Flucht.