Wer füttert in Achern heimlich die Stadttauben? Die Zahl der Tiere hat zuletzt massiv zugenommen. Die Stadt sucht jetzt nach Lösungen, um die Vermehrung der Tiere besser kontrollieren zu können. Doch nicht jeder stört sich an den Tauben.

Es ist noch nicht ganz einen Monat her, da hatten Gemeinderat und Verwaltungsspitze der Stadt Achern einen Logenplatz für ein beachtliches Schauspiel. Vom Bürgersaal des Rathausplatzes aus konnten sie während der ganztägigen Haushaltsberatungen an einem Samstag das Taubenproblem der Kernstadt live erleben.

Mehrere Dutzend Tiere, dem Anschein nach weit über 100, hatten sich auf dem Marktplatz zusammengefunden, angelockt vermutlich von ausgestreutem Futter. Die Acherner Taubenplage in der Live-Ansicht. Im Rathaus sucht man jetzt nach einer eleganten Lösung des Problems, das sich immer weiter zugespitzt hat. Doch das haben andere auch schon versucht.

Seit einigen Wochen wird offenbar auf dem Rathausplatz immer massiver gefüttert. Die Stadt ist weitgehend ratlos und sucht nach der Person, die mit Brotkrumen und Maiskörnern dafür sorgt, dass die Kernstadt für Tauben ein attraktives Ziel bleibt. Das ist in mehrfacher Hinsicht ein Problem. Selbst wenn das Futter noch nicht durch den Verdauungstrakt einer Taube gewandert ist, sorgen gerade die Brotkrumen für Verdruss in der Nachbarschaft, weil sie, vor allem bei Regen, an den Schuhen haften und in Gebäude oder Geschäfte geschleppt werden.

Achern gerät unversehens ins Zentrum einer Debatte, die in deutschen Städten seit Jahrzehnten immer erbitterter geführt wird. Die einen lehnen die „Ratten der Lüfte“ wegen des von ihnen ausgehenden Drecks rigoros ab, andere sprechen von Tierschutz und verteidigen die Fütterung, die übrigens nicht nur in Achern per Polizeiverordnung verboten ist.

Nicht einfacher wird die Lage der Kommune dadurch, dass inzwischen ein Gutachten auf dem Tisch liegt, das die gemeindlichen Fütterungsverbote als rechtswidrig ansieht – in Auftrag gegeben von der Tierschutzbeauftragten des Landes Berlin.

Flammende Plädoyers pro Stadttaube

Das heißt: Für die Kommunen im Südwesten ist das erst einmal nicht mehr als eine Meinung unter vielen. Doch die „Taubenfreunde“ haben damit bereits aufgerüstet: Unmittelbar nach Veröffentlichung eines Hinweises der Stadt Achern auf das Fütterungsverbot in den BNN erreichten die Redaktion mehrere Leserzuschriften aus Südbaden, die flammende Plädoyers pro Stadttaube enthielten und deren Verfasser sogleich mit dem Berliner Gutachten winkten. Die Taubenfreunde sind, so scheint es, gut vernetzt.

Bei dieser Gemengelage ist guter Rat teuer für die Stadt Achern. Wer auch immer das Futter rund ums Rathaus ausstreut – dem Bericht einer Anwohnerin zufolge handelt es sich um erhebliche Mengen – hat sich bislang dem behördlichen Zugriff entziehen können. Kommt er oder sie das nachts und verschwindet bis zum Tagesanbruch wieder auf leisen Sohlen?

Rathausintern ist schon von einem „Phantom“ die Rede. Ein Phantom übrigens, das im Zweifel zahlen müsste. So um die hundert Euro kostet es, wenn man zum ersten Mal erwischt wird, danach könnte es auch teurer werden.

Taubenproblem in Achern: Gipseier als mögliche Lösung?

Können Gipseier helfen? „Wir sind seit einem knappen halben Jahr in Kontakt mit einer Gruppe Menschen, die gerne in Achern so etwas wie das Augsburger Modell etablieren möchten“, sagt Baubürgermeister Dietmar Stiefel (parteilos). Das heißt: Den Tieren werden Futter und Taubenschläge angeboten, dafür nimmt man ihnen die Eier weg und ersetzt sie durch solche aus Gips. Geburtenkontrolle in Kleinarbeit. Laut Stiefel kann ein Taubenpaar bis zu achtmal im Jahr brüten: „Das ist ein extremes Vermehrungspotenzial“.

Die jetzige Situation ist weder den Menschen noch den Tauben förderlich. Dietmar Stiefel, Bürgermeister

Die Verhandlungen laufen, erklärte der Bürgermeister vergangene Woche im Gespräch mit der Reda. Details nannte er nicht. Das hätten sich die Initiatoren der Aktion selbst vorbehalten. Klar ist laut Stiefel, dass etwas passieren muss: „Die jetzige Situation ist weder den Menschen noch den Tauben förderlich“.

Dies gelte insbesondere auch für die Märkte auf dem Rathausplatz, da die vom Futter angelockten Tiere zwischen Lebensmitteln herumfliegen: „Da ist der Markt dann nicht mehr so attraktiv“, zumal, wenn die Tauben auch noch „etwas fallen lassen“.

Tauben bekommen heimlich „nicht unerhebliche Mengen“ an Futter

Gefüttert, räumt Stiefel ein, wird in Achern schon seit längerem, doch in letzter Zeit habe es zugenommen. Offensichtlich würden Brotkrumen aus Bäckereien abgeholt und ausgestreut, zudem auch Mais. Stiefel spricht von „nicht unerheblichen Mengen“ an Futter.

Wenn nicht gefüttert wird, hat das auf jeden Fall einen positiven Einfluss auf die Zahl der Tauben. Gerard Mercier, Nabu

Heißt mehr Futter auch mehr Tauben? Da gehen die Meinungen auseinander. Stiefel beruft sich auf Aussagen von Tierschützern, wonach dies keinen Unterschied mache. Gerard Mercier vom Nabu im Hanauerland, in der Region vor allem als Storchenfachmann bekannt, sieht das ein wenig anders. „Wenn nicht gefüttert wird, hat das auf jeden Fall einen positiven Einfluss auf die Zahl der Tauben“.

Mercier spricht von einem „menschengemachten Problem“. Auch in Kehl habe er beobachtet, dass sich immer wieder ein paar Bürger einfänden, „die finden, dass Tauben gefüttert werden sollen“. In der Stadt am Rhein hatte man übrigens auch schon über das nachgedacht, was man in Achern als „Augsburger Modell“ bezeichnet, die Idee dann aber wieder fallengelassen. Letztlich, so Norman Mummert von der Stadt Kehl, habe sich herausgestellt, dass das Taubenproblem doch nicht so drängend ist.

In Achern dürfte man, wenn man sich samstags auf den Marktplatz stellt, freilich kaum zu einer derartigen Einschätzung kommen.