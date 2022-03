Zeichen der Solidarität in Achern: Friedensgebet für die Menschen in der Ukraine

In Achern haben 300 Teilnehmer eines Friedensgebets auf dem Rathausplatz ein Zeichen der Solidarität in die Ukraine gesendet. Die Stadt bereitet sich derweil auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor.

Die Fahne der Ukraine wehte zum Friedensgebet auf dem Rathausplatz. Kerzen standen auf den Stufen zum Rathaus „Am Markt“ und ein leuchtendes Kreuz symbolisierte das christliche Zeichen der Liebe Gottes. „Als christliche Kirchen wollen wir gemeinsam ein Zeichen für den Frieden in der Welt und besonders in der Ukraine setzen“, sagte Pfarrer Joachim Giesler zu Beginn des Friedensgebetes am Samstag, an dem etwa 300 Personen teilnahmen.

„Unsere Fassungslosigkeit und Ohnmacht wollen wir vor Gott tragen angesichts dessen, dass wir fast nichts tun können, außer uns mit den Menschen in der Ukraine im Gebet zu verbinden“, sagte Giesler.

Das gemeinsame Gebet solle vor allem deutlich zum Ausdruck bringen, dass Christen alle kriegerische Gewalt verurteilen und es ganz im Sinne des Friedensbringers Jesus als ihren Auftrag verstünden, selbst in Frieden zu leben und sich für den Frieden in der Welt einzusetzen.

Großer Wunsch nach einem Leben in Frieden

Den Anstoß zu dem Friedensgebet gab. Pastor Matthias Czepl von der Josua-Christengemeinde. Die Pfarrerinnen Felicitas Otto und Katrin Bessler-Koch von der evangelischen Kirchengemeinde, Pfarrer Joachim Giesler von der katholischen Seelsorgeeinheit und Jürgen Kern vom Christlichen Zentrum Achern waren gerne bereit, das Gebet vorzubereiten und gemeinsam zu leiten. Die Musik steuerten Mira Strohbach-Sonntag und Friedemann Nikolaus bei.

„Gott, wir sehnen uns danach, miteinander in Frieden zu leben“, lautete der große Wunsch des „Gebetes um Frieden“. Darin wurden die aktuelle Gewalt zwischen Menschen und der Krieg in der Ukraine angesprochen. Aber auch, dass Menschen gegen Menschen ausgespielt würden oder dass Macht ausgenutzt werde, um andere auszubeuten, zu vernichten und die Tatsachen zu verdrehen, um andere zu täuschen.

Die Teilnehmer beteten auch für die, die in der Ukraine „Widerstand gegen die Aggression“ leisten, die als Soldaten in einen Krieg gezwungen wurden, die Leid erfahren und auf der Flucht sind und diejenigen, die „ernsthaft verhandeln und um den Frieden ringen“.

Sehr beeindruckend waren die Erfahrungen von Matthias Czepl, der 2003 mit einer christlichen Gruppe in Charkiw war, Menschen kennenlernte und mit Jungen aus einem Waisenhaus Fußball spielte: „Als ich jetzt auf das Siegerfoto blickte, wurde mir klar, dass die Jungen mittlerweile Männer sind, die in den Krieg müssen und vielleicht schon tot sind.“

Ich hoffe, dass die vielen Friedensgebete in Europa den Menschen Trost sind. Dietmar Stiefel, Bürgermeister

Bürgermeister Dietmar Stiefel stellte in seinem Grußwort seitens der Stadt und deren Oberbürgermeisters Klaus Muttach fest, dass der Krieg in der Ukraine auch die Menschen in Achern beschäftige und betreffe. Denn dass es in Europa wieder ein Krieg geben würde, habe sich niemand vorstellen können, sagte der Bürgermeister: „Ich hoffe, dass die vielen Friedensgebete in Europa den Menschen Trost sind und dazu beitragen, dass hoffentlich bald Frieden herrscht.“

Feuerwehrkommandant beeindruckt von Kameraden in der Ukraine

Nach dem Gebet betonte Stiefel auf Nachfrage, dass sich die Stadt derzeit auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vorbereite und alles tue, um von Wohnungen bis zu Dolmetschern die nötigen Hilfen bereitzustellen. „Wir gehen davon aus, dass Flüchtlinge nach Achern kommen und dazu werden wir gerne unseren Beitrag leisten“, sagte er.

Wenn eine größere Zahl von Menschen aus der Ukraine kommen sollte, dann stünden die Hilfsorganisationen auf jeden Fall bereit, so Kommandant Michael Wegel, der sich freute, dass so viele Aktive von den „Blaulicht-Organisationen“ an dem Friedensgebet teilnahmen und in Dienstkleidung ein Zeichen der Solidarität setzten.

Beeindruckt zeigte sich der Kommandant darüber, was die Kameraden in den zerbombten Städten leisteten und wie sie unter Lebensgefahr versuchten, Menschen zu retten und Feuer zu löschen. „Die Feuerwehr ist gut und mit moderner Technik ausgestattet, doch es ist sehr beklemmend, die Bilder von ihren Einsätzen zu sehen.“