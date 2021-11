An der Kreuzung der L87a und K5372 zwischen Achern und Unzhurst hat es in der Vergangenheit immer wieder schwere Unfälle gegeben. Nach einem erneuten Unfall und dem tödliche Motorrad-Unfall im September befasst sich die Verkehrsunfallkommission erneut mit der Gefahrenstelle.

Die Verkehrsunfallkommission befasst sich erneut mit den Unfällen an der Kreuzung zur Kreisstraße in Richtung Sasbachried und Großweier. Das steht in einer Pressemitteilung der Stadt Achern.

Seit Jahren ist die Kreuzung L87a (Achern nach Unzhurst) mit der K5372 (Sasbachried nach Großweier) als Unfallschwerpunkt bekannt.

Nach dem tödlichen Motorradunfall vom 18. September 2021 wird sich die Verkehrsunfallkommission nun erneut mit dem Thema befassen.

Konsequente Verkehrsüberwachung

„Obwohl die Kreuzung übersichtlich ist und in jede Richtung weit einsehbar, war oftmals die Fehleinschätzung der gefahrenen Geschwindigkeit und Entfernung der herannahenden Fahrzeuge eine Unfallursache“, heißt es in der städtischen Pressemitteilung.

Die Verkehrsunfallkommission habe aus diesem Grund auf konsequente Verkehrsüberwachung durch regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen gesetzt. Damit können aber nicht alle schweren Unfälle vermieden werden, heißt es aus dem Rathaus.

Tempolimit soll Gefahr mindern

Mittlerweile hat es einen weiteren Verkehrsunfall an der unfallträchtigen Kreuzung gegeben. Die Straßenverkehrsbehörde hat sich deshalb entschlossen, als Sofortmaßnahme im Kreuzungsbereich die Geschwindigkeit auf 50 Kilometer in der Stunde zu beschränken.

Die Stadtverwaltung erhofft sich dadurch, die Unfälle zu minimieren. „Es wird weiter an einer dauerhaften Lösung gearbeitet“, heißt es.